Канада крупно обыграла Италию, одержав вторую победу подряд

В первом матче дня канадцы в Хельсинки разгромили сборную Италии со счётом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Итальянцы первыми вышли вперёд на 13-й минуте после гола Фила Пьетрониро, но затем канадцы шесть раз поразили ворота соперника. Голы на свой счёт записали Трэвис Санхайм, Джош Андерсон, Николя Руа, Кент Джонсон, Дайсин Мэйо и Ноа Грегор.

Напомним, обе команды уже провели по одному матчу на турнире. Канада в первой игре победила Германию со счётом 5:3, а итальянцы уступили Швейцарии - 2:5. В следующем матче Канада 16 мая сыграет со Словакией, а Италия 17 мая встретится с Данией.

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Италия

В параллельном матче свою первую победу на турнире одержала сборная Норвегии, которая в серии буллитов победила Великобританию - 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0).

Норвежцы вышли вперёд на 17-й минуте после гола Андреаса Клавестада. Во втором периоде Матис Олимб оформил дубль и довёл счёт до крупного. В заключительном игровом отрезке британцы благодаря голам Роберта Дауда, Бретта Перлини и Марка Чирардсона сумели сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время победитель не был определён, а в серии буллитов точнее оказались норвежцы.

Ранее обе команды провели по одному матчу на чемпионате мира. Норвежцы уступили Финляндии 0:5, а британцы проиграли Чехии 1:5. В следующем матче Великобритания 17 мая сыграет со Швецией, а Норвегия 16 мая встретится с Латвией.

Видео: Лучшие моменты матча Норвегия - Великобритания

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.