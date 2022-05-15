Bloomberg: в новой стратегии НАТО обозначит Россию как "прямую угрозу"

В предыдущей версии концепции, которая была принята в 2010 году, Россия упоминалась как партнер. В новой версии эту формулировку уберут, пишет "Медуза". Источник агентства сообщил, что НАТО будет готово возобновить отношения с Россией, если поведение Кремля изменится.

Стратегическая концепция НАТО определяет приоритеты альянса на ближайшие годы, ее собираются утвердить на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

В документе также будет затронут вопрос о том, как лучше поддержать уязвимые страны, у которых есть граница с Россией, а также тему отношений Китая и России.

Уже сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил президент страны Саули Ниинисте.

Напомним, Финляндия имеет с Россией общую границу протяженностью более 1200 километров. До последнего времени страна избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией. После вторжения России в Украину поддержка идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии выросла в десятки раз.