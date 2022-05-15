Война в Украине и 9 мая: опыт Даугавпилса и Риги кардинально отличается

Скорее всего, ранее Государственная полиция сообщала об этом человеке, информируя о следующем событии: "Происшествие было зафиксировано 25 апреля в Латгальском регионе, где с фасада дома в Даугавпилсе был украден национальный флаг Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 180 Уголовного закона о хищении в мелком размере, и молодой человек уже задержан по подозрению в совершении преступления".

Пока журналисты находились у Даугавпилсской музыкальной школы, еще один человек сумел выразить свое возмущение флагом и назвал директора школы нацистом. Наверное, из-за такого отношения в Даугавпилсе так мало украинских флагов и фактически их нет у городских властей, признает Айвар Брок.

Мэр Даугавпилса Элксниньш не хотел говорить об украинских флагах с передачей De Facto, потому что город помогает украинским беженцам делами. Однако из его слов можно сделать вывод, что причиной отсутствия флагов является еще и нежелание вызывать острые реакции у некоторых даугавпилчан: "Мнения очень разные, и люди, живущие в Даугавпилсе, тоже очень разные. Если посмотреть на состав населения, то из 90 тысяч 12,5 тысячи - неграждане, и государство не намерено с ними ничего делать, как-то интегрировать. Интеграционная политика в стране, как известно, провалилась.

В Даугавпилсе проживает 6,5 тыс. граждан Российской Федерации, причем в основном это экономически граждане Российской Федерации с учетом их пенсионного возраста".

9 мая, которое в этом году было объявлено во всей Латвии днем ​​памяти жертв войны в Украине, в Даугавпилсе, очевидно, осталось Днем Победы. В парке Дубровина рядом со всеми тремя оставшимися в Даугавпилсе украинскими флагами установлен памятник советским воинам, некоторые из которых также похоронены в парке. 9 мая передача заметила лишь единичные случаи использования запрещенной символики, а некоторых шумных и нетрезвых празднующих быстро успокоила полиция. Элксниньш считает, что это произошло потому, что жители подчинились призыву не использовать запрещенные символы. Сам Элксниньш был у мемориала и 8 мая, и рано утром 9 мая возложил цветы, объяснив, что этого требует его семейная история.

Утром 10 мая Элксниньш присоединился к возмущению членов партии и других политиков - к руководству Русского cоюза Латвии (РСЛ) и Алексею Росликову - по поводу собранных трактором в ​​парке Победы в Риге цветов, которые были возложены днем ​​9 мая. Для сравнения Элксниньш выложил в своих соцсетях фотографию парка Дубровина, где цветы все еще были. Мэр не стал объяснять своим подписчикам, что в Риге, в отличие от Даугавпилса, на месте памятника нет захоронений.