Пн, 16.05.2022
Этот объект кремлевской пропаганды необходимо демонтировать. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Война в Украине и 9 мая: опыт Даугавпилса и Риги кардинально отличается

ФОТО: TVNET

Хотя в этом году в Латвии официально запретили празднование так называемого Дня Победы, так как 9 мая было объявлено днем ​​памяти жертв войны в Украине, фактически в Риге он оказался чуть ли не "неделей победы", сопровождаемой агрессивной риторикой, прославляющей Россию. Передача Латвийского телевидения De Facto убедилась в том, что 9 мая в Даугавпилсе прошло намного спокойнее. Там не развеваются флаги в поддержку Украины, но местные власти отмечают, что помогают делом, например, с организацией автобусов для украинских беженцев. Однако на этой неделе негативные высказывания в адрес украинского народа и государства прозвучали и в Риге, и в Даугавпилсе.

Украинские флаги в Даугавпилсе редкость. Единственное муниципальное учреждение, где они вывешены, - это Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства Saules skola. Это не потому, что городская дума запретила флаги, говорит мэр Андрей Элксниньш ("Согласие"). Такой интерес проявила только Saules skola.

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В марте скандал вызвал флаг Украины, поднятый Даугавпилсской музыкальной средней школы им. Станислава Брока у Министерства культуры вместо флага Даугавпилса. Местные активисты собрались в марте, чтобы выразить протест против неуважения к символам города, а мэр Даугавпилса Элксниньш обвинил в этом директора школы Айвара Брока. Сейчас у Музыкальной средней школы установлены дополнительные мачты, и вот уже больше недели как вернулся украинский флаг - рядом с флагами Латвии, Евросоюза, а также Даугавпилса.

Однако передача De Facto убедилась в том, что возражения против украинского флага не утихли, потому что на момент интервью Брока возле школы таксист, которому флаг не понравился, подошел и пожаловался на него. Он отметил, что "у них проблемы, которые они создали сами". "Во что превратилась Рига - в латвийский или украинский город? (...) Хорошо, что у нас, кажется, остался только один. А, четыре? Я лично снял один. Украинский флаг там просто висел, без флага Даугавпилса и без латвийского флага", - неожиданно сказал таксист. Как позже выяснила передача, его имя Виталий. 

Скорее всего, ранее Государственная полиция сообщала об этом человеке, информируя о следующем событии: "Происшествие было зафиксировано 25 апреля в Латгальском регионе, где с фасада дома в Даугавпилсе был украден национальный флаг Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 180 Уголовного закона о хищении в мелком размере, и молодой человек уже задержан по подозрению в совершении преступления".

Пока журналисты находились у Даугавпилсской музыкальной школы, еще один человек сумел выразить свое возмущение флагом и назвал директора школы нацистом. Наверное, из-за такого отношения в Даугавпилсе так мало украинских флагов и фактически их нет у городских властей, признает Айвар Брок.

Мэр Даугавпилса Элксниньш не хотел говорить об украинских флагах с передачей De Facto, потому что город помогает украинским беженцам делами. Однако из его слов можно сделать вывод, что причиной отсутствия флагов является еще и нежелание вызывать острые реакции у некоторых даугавпилчан: "Мнения очень разные, и люди, живущие в Даугавпилсе, тоже очень разные. Если посмотреть на состав населения, то из 90 тысяч 12,5 тысячи - неграждане, и государство не намерено с ними ничего делать, как-то интегрировать. Интеграционная политика в стране, как известно, провалилась.

В Даугавпилсе проживает 6,5 тыс. граждан Российской Федерации, причем в основном это экономически граждане Российской Федерации с учетом их пенсионного возраста".

9 мая, которое в этом году было объявлено во всей Латвии днем ​​памяти жертв войны в Украине, в Даугавпилсе, очевидно, осталось Днем Победы. В парке Дубровина рядом со всеми тремя оставшимися в Даугавпилсе украинскими флагами установлен памятник советским воинам, некоторые из которых также похоронены в парке. 9 мая передача заметила лишь единичные случаи использования запрещенной символики, а некоторых шумных и нетрезвых празднующих быстро успокоила полиция. Элксниньш считает, что это произошло потому, что жители подчинились призыву не использовать запрещенные символы. Сам Элксниньш был у мемориала и 8 мая, и рано утром 9 мая возложил цветы, объяснив, что этого требует его семейная история.

Утром 10 мая Элксниньш присоединился к возмущению членов партии и других политиков - к руководству Русского cоюза Латвии (РСЛ) и Алексею Росликову - по поводу собранных трактором в ​​парке Победы в Риге цветов, которые были возложены днем ​​9 мая. Для сравнения Элксниньш выложил в своих соцсетях фотографию парка Дубровина, где цветы все еще были. Мэр не стал объяснять своим подписчикам, что в Риге, в отличие от Даугавпилса, на месте памятника нет захоронений.

"В то же время абсолютно необходимо проявлять уважение к людям, которые вчера по разным причинам ходили возлагать цветы, а также к людям, которые сегодня воюют в Украине и действительно борются за независимость Украины и за свою страну. И, на мой взгляд, это противопоставление по существу неправильно", - объясняет Элксниньш свою запись в соцсетях передаче De Facto.

Интервью с Элксниньшем состоялось утром 10 мая, а позже в тот же день несколько политиков пришли в рижский парк Победы и пригласили туда своих последователей. Люди собирались до позднего вечера, и это уже было не памятное мероприятие, а празднование военной агрессии России.

Представители "Согласия" обвиняют в произошедшем мэра Риги Мартиньша Стакиса, который, по их мнению, послал трактор собирать цветы.

Регина Лочмеле, член фракции Урбановича, входит в число тех, в отношении кого полиция возбудила административное дело. 10 мая она не только принесла цветы к памятнику, но и приняла участие в праздновании. Возмущение Лочмеле вызвал не трактор, а то, что цветы, в том числе принесенные ею в понедельник, были собраны на следующее утро.

Она признает, что то, что произошло 10 мая, было уже не памятным мероприятием, а протестом.

Вторничная акция протеста в парке Победы продолжилась в пятницу на Ратушной площади, где Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника. Несмотря на то, что мероприятие было официально объявлено РСЛ, приглашение прийти на него первоначально исходило от некоторых представителей "Согласия", которым позднее не позволил участвовать в акции лидер фракции Урбанович. Хотя Рижская дума не согласовала митинг по рекомендации органов безопасности, а полиция полностью закрыла Ратушную площадь, в Старую Ригу прибыли активисты и сторонники РСЛ, в том числе лидер партии и депутат Европарламента Татьяна Жданок. Она была временно задержана во время мероприятия.

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