Генсек НАТО: Украина может победить в этой войне

"Украина может победить в этой войне. Украинцы отважно защищают свою родину", - сказал он. Он призвал членов альянса сохранить на прежнем уровне или нарастить поддержку Украины.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев.

Они отступают от Харькова, а их крупное наступление в Донбассе застопорилось", - сказал глава НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО может предоставить гарантии безопасности Финляндии и Швеции, которые собираются подать заявки на членство в альянсе. "Мы посмотрим, как можно обеспечить гарантии их безопасности, включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе близ Швеции и Финляндии", - сказал он.

Уже сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил президент страны Саули Ниинисте.

Напомним, Финляндия имеет с Россией общую границу протяженностью более 1200 километров. До последнего времени страна избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией. После вторжения России в Украину поддержка идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии выросла в десятки раз.