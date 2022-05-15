Генсек НАТО: Украина может победить в этой войне
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-встрече военно-политического блока в Берлине, что Украина может победить Россию в войне, сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-встрече военно-политического блока в Берлине, что Украина может победить Россию в войне, сообщает "Медуза" со ссылкой на AFP.
"Украина может победить в этой войне. Украинцы отважно защищают свою родину", - сказал он. Он призвал членов альянса сохранить на прежнем уровне или нарастить поддержку Украины.
Они отступают от Харькова, а их крупное наступление в Донбассе застопорилось", - сказал глава НАТО.
Столтенберг добавил, что НАТО может предоставить гарантии безопасности Финляндии и Швеции, которые собираются подать заявки на членство в альянсе. "Мы посмотрим, как можно обеспечить гарантии их безопасности, включая усиление присутствия НАТО в балтийском регионе близ Швеции и Финляндии", - сказал он.
Уже сообщалось, что Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил президент страны Саули Ниинисте.
Напомним, Финляндия имеет с Россией общую границу протяженностью более 1200 километров. До последнего времени страна избегала вступления в военные альянсы, в том числе чтобы не допустить обострения отношений с Россией. После вторжения России в Украину поддержка идеи вступления в НАТО среди жителей Финляндии выросла в десятки раз.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!