США с большим трудом обыграли Австрию. Казахстан снова проиграл

Сборная Казахстана по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив Франции. Встреча прошла в Хельсинки и завершилась победой французской команды со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Счёт на 6-й минуте открыл защитник сборной Казахстана Валерий Орехов. На 33-й минуте Александр Тексье восстановил равновесие на табло, а на 40-й минуте победную шайбу в большинстве забросил Флорьян Шакиашвили.

Таким образом, после двух туров сборная Франции имеет в своём активе 3 очка. В первом матче французы потерпели поражение от сборной Словакии (2:4). Казахстан в стартовом матче турнира проиграл Дании со счётом 1:9. В следующем матче Франция 16 мая сыграет с Германией, а Казахстан 17 мая со Швейцарией.

Видео: Лучшие моменты матча Казахстан - Франция

Непростую победу одержала сборная США, которая лишь в овертайме смогла обыграть команду Австрии - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе американской сборной отличились Киффер Беллоуз, Адам Годетт и Люк Хьюз. У австрийцев забивали Беньямин Нисснер и Пауль Хубер.

Напомним, ранее американцы обыграли команду Латвии (4:1), а австрийцы уступили Швеции (1:3). В следующем матче США 16 мая сыграет с Финляндией, а Австрия 17 мая встретится с Чехией.

Видео: Лучшие моменты матча Австрия - США

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.