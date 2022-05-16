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  • Иван Дорн в Риге, Лобода на досуге, а Дина и Янис Зузансы на отдыхе

Фото ⟩ Иван Дорн в Риге, Лобода на досуге, а Дина и Янис Зузансы на отдыхе

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на отдыхе, а кому пришлось давать концерт. 

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