Фото ⟩ Иван Дорн в Риге, Лобода на досуге, а Дина и Янис Зузансы на отдыхе
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на отдыхе, а кому пришлось давать концерт.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был на отдыхе, а кому пришлось давать концерт.
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