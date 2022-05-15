Швеция и Швейцария одержали победу во втором матче подряд

Разгромом закончился матч между сборными Дании и Швейцарии. Встреча проходила в Хельсинки и завершилась победой швейцарской сборной со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Фабрис Херцог, Тимо Майер, Пиус Зутер, Янис Мозер, Филипп Курашев и Денис Мальгин.

Для сборной Швейцарии эта победа стала второй на турнире. Ранее они обыграли Италию (5:2). Датчане, в свою очередь, в стартовом матче чемпионата мира обыграли Казахстан со счётом 9:1.

Следующий матч команда Швейцарии проведёт 17 мая против Казахстана, а сборная Дании в этот же день встретится с командой Италии.

Видео: Лучшие моменты матча Дания - Швейцария

Вторую победу на чемпионате мира одержала также сборная Швеции, которая на этот раз победила Чехию со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Расмус Асплунд (дубль), Эмиль Бемстрём, Матиас Броме и Антон Бенгтссон. У Чехии голы забили Давид Крейчи, Томаш Кундратек и Матей Блюмель.

Видео: Лучшие моменты матча Швеция - Чехия

В стартовом матче чемпионата мира сборная Швеции оказалась сильнее Австрии (3:1), а Чехия обыграла Великобританию (5:1). В следующем матче шведы 17 мая сыграют с Великобританией, а Чехия в тот же день встретится с командой Австрии.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.