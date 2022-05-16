Даугавпилс: жителям предлагают создавать накопления на оплату счетов

В настоящее время предоплата за тепловую энергию в летний период, с 1 мая по 30 сентября, рассчитывается в размере 30 центов за квадратный метр. Daugavpils siltumtīkli рекомендует для определения размера предоплаты в летний период учитывать среднее потребление тепловой энергии в соответствующей квартире за предыдущий год.

Для увеличения суммы предоплаты жителям необходимо подать заявление, образец которого доступен на сайте Daugavpils siltumtīklu.

Жители Даугавпилса также имеют возможность получить консультацию по определению размера предоплаты для сбалансированного платежа в административном здании Daugavpils siltumtīkli или по телефону, указанному на сайте самоуправления.

Ранее RUS TVNET писал, что тарифы на тепло в городе вырастут: