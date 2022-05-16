Пн, 16.05.2022
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Лия Ахеджакова, актриса

Даугавпилс: жителям предлагают создавать накопления на оплату счетов

Даугавпилс. Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Предполагая, что следующей зимой счета за отопление возрастут, Daugavpils siltumtīkli предлагает даугавпилчанам летом увеличивать предоплату и создавать накопления, тем самым избегая проблем со своевременной оплатой полученных услуг в новом отопительном сезоне, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В настоящее время предоплата за тепловую энергию в летний период, с 1 мая по 30 сентября, рассчитывается в размере 30 центов за квадратный метр. Daugavpils siltumtīkli рекомендует для определения размера предоплаты в летний период учитывать среднее потребление тепловой энергии в соответствующей квартире за предыдущий год.

Для увеличения суммы предоплаты жителям необходимо подать заявление, образец которого доступен на сайте Daugavpils siltumtīklu.

Жители Даугавпилса также имеют возможность получить консультацию по определению размера предоплаты для сбалансированного платежа в административном здании Daugavpils siltumtīkli или по телефону, указанному на сайте самоуправления.

Ранее RUS TVNET писал, что тарифы на тепло в городе вырастут:

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