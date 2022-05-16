За последние три дня выявлено 339 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из умерших 4 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 174,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5787 лабораторных тестов на Covid-19, 5,9% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 131 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 208 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5803 человека, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 826 038 человек в Латвии.