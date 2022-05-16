Министр внутренних дел Мария Голубева уходит в отставку

Политолог не считает, что главной причиной отставки министра являются события 10 мая, но Национальное объединение воспользовалось случаем, чтобы отомстить министру за его либеральные взгляды и политическую позицию.

Политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский считает, что, министр внутренних дел Мария Голубева как разумный человек поняла, что лучше уйти в отставку, чем стать причиной серьезного кризиса в правительстве.

Вероятно, перед министром встала дилемма - либо она уходит в отставку, либо премьер требует ее отставки. В значительной степени правительство "попросило" министра внутренних дел уйти в отставку.

При этом, члены партии "Союз зеленых и крестьян" (СЗК) Арманд Краузе и Янис Вуканс считают, что отставка Марии Голубевой была правильным решением.

Краузе также считает, что решение Голубевой уйти с поста министра внутренних дел существенно не повлияет на дальнейшую работу правительства и продлится до следующих выборов в Сейм.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня в 12:00 созвал внеочередное заседание коалиционных партий, а позже, в 14:30, запланировано еженедельное собрание.

Встреча Кариньша и Голубевой состоялась в пятницу, после чего министр внутренних дел заявила, что премьер-министр не критиковал ее работу. В пятницу Кариньш также встретился с другими представителями "Для развития/За!", которые неофициально заявили Латвийскому телевидению, что, если министр будет вынуждена уйти в отставку, они могут потребовать отставки одного из министров НО.

Фракция и правление Национального объединения заявили, что требуют от Кариньша увольнения Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве, где были допущены собрания людей, поддерживающих российскую агрессию.

В заявлении партии говорится, что, если мнение партии не будет учтено, Национальное объединение отзовет из правительства своих министров.

В свою очередь председатель фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце убежден, что нынешняя коалиция сможет найти общий язык для совместной работы в оставшиеся до выборов в Сейм несколько месяцев.

В интервью Латвийскому радио Пуце повторил, что требование отставки министра - это безответственная попытка дестабилизировать правительство незадолго до выборов, чтобы получить больше симпатий избирателей. Политик считает, что сейчас точно не время для этого.

Пуце неоднократно подчеркивал, что теперь вся ответственность лежит на премьер-министре Кришьянисе Кариньше и ему придется найти способ разрешить эту ситуацию, не выдвигая политических ультиматумов, поскольку это, естественно, приведет к новым политическим ультиматумам.

В то же время политик отметил, что сначала следует разобраться, является ли серьезным ультиматум Национального объединения о готовности покинуть правительство, если премьер-министр не заменит министра внутренних дел, или это всего лишь публичная позиция.

Политик также подчеркнул, что, по его мнению, Голубева исправно выполняла свои обязанности министра внутренних дел, при этом допущенные ошибки будут оцениваться в ходе служебных проверок.