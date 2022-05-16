Пн, 16.05.2022
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ФОТО ⟩ Весёлая фотосессия сборной Латвии по хоккею

В воскресенье, 15 мая, у сборной Латвии по хоккею был выходной на чемпионате мира. В свободный от игры день команда провела официальную фотосессию, которая подняла игрокам настроение.

Напомним, сборная Латвии провела на турнире два матча, потерпев поражение в каждом из них - от США (1:4) и от Финляндии (1:2).

16 мая подопечные Харийса Витолиньша встретятся с командой Норвегии. Начало игры в 16:20 по латвийскому времени.

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