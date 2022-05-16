Гол Панарина похоронил "Питтсбург" и отправил Блюгера на чемпионат мира

Хоккеисты "Рейнджерс" обыграли "Питтсбург" в седьмом матче серии и пробились во вторую стадию Кубка Стэнли. Встреча состоялась в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев в овертайме - 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).

В составе "Рейнджерс" голами в основное время отметились Крис Крайдер (8-я минута), К'Андре Миллер (32`) и Мика Зибанеджад (55`). У "Питтсбурга" шайбы забросили Дэнтон Хайнен (19`), Джейк Гюнцель (31`) и Эван Родригес (38`). Автором победного гола в овертайме стал Артемий Панарин (65`), которого признали первой звездой встречи.

Клуб из Нью-Йорка победил в серии плей-офф со счётом 4-3, отыгравшись с 1-3. В полуфинале Восточной конференции НХЛ "Рейнджерс" сыграют с "Каролиной Харрикейнз".

Таким образом, сезон в НХЛ подошёл к концу и для латвийского нападающего "Питтсбурга" Теодора Блюгера. Ранее генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LHF) Роберт Плявейс подтверждал, что в случае вылета "Питтсбурга" Блюгер согласился помочь сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

27-летний Блюгер в текущем сезоне НХЛ набрал 28 (9+19) очков. В плей-офф на счету латвийского нападающего одна результативная передача.