Авария. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В воскресенье, 15 мая, на трассе Валмиера - Бренгули погиб мужчина. Причины аварии на данный момент точно не известны, но допускается и версия самоубийства, сообщает передача Degpunktā.

Водитель автомобиля ехал в пока неизвестном направлении. На месте аварии сейчас горят могильные свечи и стоят цветы в память о погибшем. В трагической аварии семья потеряла мужа и отца двоих детей.

"Мне это сказала полиция. В половине седьмого он мне написал, что больше не вернется, чтобы я поцеловала дочь и сказала, что папа ее любит. Все. У меня много вопросов..." - говорит женщина, потерявшая мужа.

После прощальных слов мужа у нее было плохое предчувствие, но она до сих пор не может поверить, что это могло быть самоубийство.

В роковой день мужчина выпил алкоголь, но сколько - неизвестно. Обычно он не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Жена рассказала, что ее муж играл в азартные игры и у семьи были кредиты.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Ранее Госполиция сообщала, что в воскресенье, 15 мая, в Видземе легковой автомобиль врезался в дерево, в результате чего водитель погиб.

Около 18:50 в Каугурской волости Валмиерского края на трассе Валмиера - Бренгули - Биксея водитель автомобиля Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте. В полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека пострадали, 1 погиб. Половина аварий произошла в Рижском регионе. Среди пострадавших один пешеход и трое велосипедистов.

В сфере дорожного движения принято 343 решения об административных правонарушениях, в том числе 171 о превышении скорости.

Значительное количество нарушителей скорости - 59 - было выявлено в Видземе.

Также были пойманы 16 пьяных водителей - шесть в Земгале и Рижском регионе, двое - в Видземе, по одному - в Курземе и Латгале. В Латгале также задержан один агрессивный водитель, а в Рижском регионе за агрессивное вождение вынесено три постановления об административных правонарушениях.