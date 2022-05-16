Авария. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В воскресенье, 15 мая, в Видземе легковой автомобиль врезался в дерево, в результате чего водитель погиб, сообщили представители Государственной полиции.

Около 18:50 в Каугурской волости Валмиерского края на трассе Валмиера - Бренгули - Биксея водитель автомобиля Hyundai съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте. В полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека пострадали, 1 погиб. Половина аварий произошла в Рижском регионе. Среди пострадавших один пешеход и трое велосипедистов.

В сфере дорожного движения принято 343 решения об административных правонарушениях, в том числе 171 о превышении скорости.

Значительное количество нарушителей скорости - 59 - было выявлено в Видземе.

Также были пойманы 16 пьяных водителей - шесть в Земгале и Рижском регионе, двое - в Видземе, по одному - в Курземе и Латгале. В Латгале также задержан один агрессивный водитель, а в Рижском регионе за агрессивное вождение вынесено три постановления об административных правонарушениях.