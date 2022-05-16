Украина: российские войска потерпели тяжелое поражение на Донбассе

Российские войска потерпели тяжелое положение при попытке форсировать реку в Донбассе. Это может свидетельствовать о кризисе в российской армии, сообщила в воскресенье газета New York Times.
По оценкам, более 400 российских солдат погибли или получили ранения в ходе неудавшейся операции на востоке Украины.
11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии на переправу через реку Северский Донец на востоке Украины для осады украинских войск под городом Рубежным.
Как видно на спутниковых снимках, украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов, уничтожила много солдат и техники.
Институт военных исследований сообщает, что 485 российских солдат были убиты или ранены, более 80 единиц уничтожено.
Если оценки потерь России окажутся точными, это будет бой с одними из самых крупных потерь с начала войны, пишет газета.
По значимости это было бы сравнимо с потоплением российского флагмана Черного моря "Москва".
RUS TVNET не может оперативно проверить утверждение украинской стороны. Минобороны России не комментировало эту тему.