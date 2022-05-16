Украина: российские войска потерпели тяжелое поражение на Донбассе

По оценкам, более 400 российских солдат погибли или получили ранения в ходе неудавшейся операции на востоке Украины.

11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии на переправу через реку Северский Донец на востоке Украины для осады украинских войск под городом Рубежным.

ФОТО: Ukraine Armed Forces/AP

Как видно на спутниковых снимках, украинская артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов, уничтожила много солдат и техники.

Институт военных исследований сообщает, что 485 российских солдат были убиты или ранены, более 80 единиц уничтожено.

Если оценки потерь России окажутся точными, это будет бой с одними из самых крупных потерь с начала войны, пишет газета.

По значимости это было бы сравнимо с потоплением российского флагмана Черного моря "Москва".

RUS TVNET не может оперативно проверить утверждение украинской стороны. Минобороны России не комментировало эту тему.

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