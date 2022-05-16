"Лучше бы я знаменитой не была". Как украинка с советским флагом стала культурным феноменом в России и что она об этом думает

Особенно умиляют Анну Ивановну девушки, которые стоят возле мариупольского памятника в почетном карауле. "Оставьте мне еще эту карточку, с детьми", - просит она

"Я никого не хотела предавать"

После публикации видео с бабушкой, выходящей к украинским солдатам с красным знаменем, украинские соцсети захлестнула волна комментариев, мягко говоря, нелестных по отношению к Анне Ивановне.

"Встречала оккупантов с красным флагом". "Сбрендившая старуха". "Коллаборантка". "Пусть валит в свою Россию". Тон большинства оценок ее поступка был уничижающим.

Да и односельчане бабы Ани тоже воспринимают ее известность неоднозначно. Полсела было развалено этими "красными флагами и русским миром", а эта "вальтанутая" (сумасшедшая - Би-би-си) встречать их вышла, говорит Би-би-си сосед супругов Владимир, бывший военный.

Соседи Анны Ивановны по Великой Даниловке считают, что жить в селе после истории с красным флагом ей будет сложно

Соседи Анны Ивановны по Великой Даниловке считают, что жить в селе после истории с красным флагом ей будет сложно ФОТО: BBC русская служба

Односельчане старикам помогают продуктами, но за глаза сразу несколько жителей Даниловки говорят Би-би-си: жизни им тут не будет. "Ну, то есть, бить их, конечно, не будет никто, но общаться с ними тоже не будут. Она просто будет изгоем", - говорит Женя, житель села, который сейчас с головой ушел в волонтерство.

Анна Ивановна это отношение к себе ощущает.

"Сегодня эти, которые мусор собирают, из города… Предательницей меня назвали. Бери, говорят, сумку и валяй отсюда. Говорят, как вы будете с этим жить? - жалуется она. - А я никого не хотела предавать, я хотела мир: чтобы Россия, Украина, Белоруссия как раньше жили. Чтобы никто никого не обижал, а воевали только против наркомании, против алкоголя, против курения и за веру христианскую!"

А вот старший лейтенант Костенко, который, по большому счету, сделал "бабушку с флагом" знаменитой, ее защищает: "Не нужно человека судить за его поступок, за то прошлое, которым он живет… Все люди живут тем, где прошла их молодость, где они жили, работали. Они не до конца знают историю. Лучше в независимой Украине так улучшать условия их проживания, чтобы они вспоминали тот Советский Союз как черное прошлое нашего государства. А осуждать человека просто за то, что он жил в Советском Союзе, - это же неправильно".

Проблема бабушки, считает Костенко, - в информационном голоде. Она долго не могла поверить, что по ее селу стреляют русские: она всю жизнь считала русский народ братским, да и Алексеич у нее родом из Белгорода.

Когда бабушку забирали из харьковской больницы и везли в Даниловку, ее провезли по Харькову и показали масштабы разрушений города от неизбирательных бомбардировок российскими войсками. Она, вспоминает Дмитрий Галко, только руками всплеснула: "Ай-ай-ай, это же сущий 1941 год".

Впрочем, даже последние события не заставили политические взгляды Анны Ивановны стабилизироваться. С одной стороны, она вроде как и не против, чтобы Украина и Россия жили вместе, но только "чтобы украинский президент на своем месте, российский на своем и чтоб они понимали друг друга". С другой - молится Богу за победу Украины и украинских солдат, с которыми успела подружиться.

Анна Ивановна говорит Би-би-си, что, если бы могла поговорить с Владимиром Зеленским, попросила бы его решать вопросы миром и любовью. А Владимиру Путину сказала бы, что он неправильно сделал, начав войну с Украиной.

Анна Ивановна говорит Би-би-си, что, если бы могла поговорить с Владимиром Зеленским, попросила бы его решать вопросы миром и любовью. А Владимиру Путину сказала бы, что он неправильно сделал, начав войну с Украиной ФОТО: BBC русская служба

Анна Ивановна говорит, что после победы Украины ждет солдат, снимавших ролик с ее участием, в гости. Появится, мол, электричество в Даниловке - сможет им чай приготовить. Даже тому Вите, который "потоптал знамение".