Кариньш: Витенбергсу также придется покинуть пост министра

В настоящее время партнерам по коалиции дано время решить, готовы ли они продолжать работу в правительственной коалиции в таких условиях.

Как уже сообщалось, Голубева подала в отставку на удаленной пресс-конференции в понедельник, 16 мая.

По словам Голубевой, она сегодня узнала о том, что, "не дожидаясь аналитического доклада Министерства внутренних дел", премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подчинился давлению НО и больше не готов поддержать ее работу. В таких условиях она решила вернуться на должность депутата Сейма.

Также Голубева сообщила о том, что в настоящее время проводятся переговоры о дальнейшей работе коалиции, но она не думает, что объединение "Для развития/За!" будет требовать отставки министров НО, чтобы "удовлетворить жажду мести".