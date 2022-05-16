Доступ к памятнику в парке Победы будет закрыт до 31 августа

Исходя из ситуации, на место событий в течение суток постоянно отправлялись дополнительные силы Госполиции и муниципальной полиции.

Сотрудники Госполиции пытались разогнать собравшихся мирным путем, без применения физической силы, объясняя нормы закона и напоминая о запрете на скопления, однако не были услышаны. Принимая во внимание развитие событий у памятника 10 мая, когда действия и отношение прибывающих людей вызвали обострение и угрозу общественной безопасности, было принято решение о привлечении батальона специального назначения к разгону собравшихся, поясняется в отчете.

Люди, которые отказывались разойтись и вели себя агрессивно, были задержаны. Также начато несколько ведомственных проверок, а в Госполиции создан отдельный центр фильтрации информации, задачей которого является оценка материалов, зафиксированных техническими средствами.

С 8:00 10 мая до 8:30 часов 11 мая Госполицией было установлено, что на территории парка наблюдается интенсивный поток людей, при этом одни и те же лица находились там более 15 минут.

В соответствии с законом Госполиция приняла решение приостановить вход лиц на территорию памятника и прилегающую территорию с 5 часов утра 11 мая до 31 августа.

Учитывая высокий уровень напряженности в обществе по поводу памятника и возможные провокации, а также то, что решение о закрытии территории касается места, которое неоднозначно оценивается обществом, решение направлено на долгосрочное снижение напряженности, отмечает МВД.

С 11 мая для поддержания общественного порядка и безопасности в окрестностях памятника постоянно дежурят сотрудники управления охраны спецобъектов Госполиции.

Также Госполиция организовала совещание для анализа возможных допущенных ошибок при обеспечении общественного порядка и безопасности в парке Победы 10 мая.

На встрече прозвучало распоряжение более решительно действовать в будущем по отношению к тем, кто создает угрозы общественной безопасности.

В Госполиции разработан специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с будущими решениями по демонтажу памятника. План включен в отчет МВД, но не доступен широкой публике.

В отношении дальнейших предложений указывается, что работа Госполиции по обеспечению общественного порядка и предпринятые 9 мая меры соответствовали плану, составленному с учетом прогнозов рисков общественному порядку и на основании опыта, полученного в предыдущие годы.

По утверждению МВД, при планировании и реализации мероприятий учитывалась текущая геополитическая ситуация и повышенные риски инцидентов, влияющих на общественный порядок.

Относительно развития ситуации на территории памятника 10 мая в докладе отмечено, что, хотя уборка цветов на территории памятника является законной и, следовательно, не имелось явных правовых оснований для ее приостановки, ее организация и проведение были недостаточно скоординированы с Госполицией, а также не были оценены вообще или неверно оценены с точки зрения потенциальной эскалации эмоциональной напряженности в обществе и социально-политического обострения.