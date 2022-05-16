Полиция установила, кто совершил убийство Валягина в Плявниеках

В ходе целенаправленного расследования Государственная полиция также установила конкретных членов группировки, причастных к планированию и совершению убийства. В настоящее время один человек находится под арестом, ведется активное расследование.

Как сообщалось ранее, в столичном микрорайоне Плявниеки 11 марта был застрелен мужчина. На всей территории Латвии был объявлен план перехвата с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.

Галерея: В Плявниеках застрелили мужчину

В ходе расследования полиция выяснила, что к убийству причастен один из задержанных в тот день. Его арестовали. Остальные лица, чья связь с происшествием не подтвердилась, были отпущены на свободу, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В рамках целенаправленного расследования полиция также выявила других предполагаемых участников организованной преступной группировки.

В настоящее время принимаются меры по укреплению доказательств причастности этих лиц к преступлению, продолжаются расследования как в Латвии, так и за рубежом.

Полиция расследует несколько версий преступления, в том числе то, что убийство было совершено из мести в результате конфликта между преступными группировками.

В то же время следует отметить, что расследование такого организованного преступления является весьма сложным и длительным, в том числе ведется активное международное сотрудничество. В настоящее время уголовное производство находится в стадии активного расследования и никаких дополнительных комментариев полиция не дает.

Портал Kompromat.lv сообщает, что был застрелен Геннадий Валягин, один из фигурантов дела бывшего криминального авторитета Ивана Харитонова.

По данным агентства LETA, в 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным, приговорив его к шести с половиной годам заключения с конфискацией имущества и засчитав в приговор уже отбытый срок - три года. Валягин был признан виновным в создании организованной группы и участии в ней с целью вымогательства и удержания заложника, угрожая убить его или причинить телесные повреждения. В 2000 году Валягин был досрочно освобожден.