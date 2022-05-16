Главное за 16 мая ⟩ Отставка Голубевой, кибератака на Inbox.lv и победа сборной Латвии

Главное в Украине:

Президент Беларуси Александр Лукашенко стремится уравновесить свою поддержку России с желанием избежать прямого участия ее войск в российско-украинской войне во избежание еще более жестких западных санкций против страны и ответных мер со стороны Украины, заявило британское Министерство обороны.

McDonald's окончательно уходит из России. Компания намерена продать весь свой бизнес в стране, сообщает Русская служба BBC. В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек. У McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров.

"Бабушка с советским флагом" стала в России символом поддержки войны в Украине. Благодаря видео, на котором она выходит к украинским военным с красным знаменем, в России ей ставят памятники и посвящают стихи. Героиня ролика Анна Ивановна действительно существует - но, как убедилась BBC, поговорив с ней, ее подлинная история сильно расходится с образом, который вот уже второй месяц рисуют российские СМИ.

Российские активы Renault переходят в государственную собственность. На заводе Renault будут производить автомобили "Москвич", сообщает Русская служба BBC.

Российские войска потерпели тяжелое положение при попытке форсировать реку в Донбассе. Это может свидетельствовать о кризисе в российской армии, сообщила в воскресенье газета New York Times.

Сотни пользователей Facebook удивило фото из украинского города Буча, на котором видны перевернутые машины, но окна соседнего дома не разбиты. Ничего подобного после взрыва быть не может, поэтому то, что вы видите на картинке - постановка, заключают пользователи. Однако машины могли быть перевернуты по разным причинам и, согласно местным свидетельствам, были опрокинуты российскими вооруженными силами.

Минобороны РФ сообщило, что договорилось с украинской стороной о вывозе раненых украинских военных с территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинская сторона эвакуацию раненых с "Азовстали" пока не прокомментировала.

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Продолжаем серию статей о состоянии рижских мостов. Сегодня обратим внимание на Земитанский мост. Существует городская легенда, что этот мост опасен и "совсем плох", а потому лучше обходить и объезжать его стороной. Стоит ли ждать улучшений, а главное - когда?

После того как Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми уехали в Израиль, появилось много слухов вокруг будущего их замка в деревне Грязь. Была версия, что за особняком присматривают 30-летний внук Примадонны Никита Пресняков с супругой Аленой. Но звездный наследник опроверг эти новости, пишет SatrHit.ru.

Большую часть ночи с воскресенья на понедельник во многих уголках мира наблюдалось красное (кровавое) суперлуние 2022 года. Это единственное в этом году полное лунное затмение, когда Солнце, Земля и Луна выстроились в одну линию, причем Луна полностью попала на теневую сторону Земли. Попав в тень, Луна постепенно темнеет, пока не становится темно-красной. Смотрите фото!