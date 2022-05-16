Фото ⟩ Reuters: украинских военных вывозят с "Азовстали" на автобусах

Украинские официальные источники пока не комментируют ситуацию вокруг "Азовстали".

По данным Reuters, на территории завода находилось около 600 украинских военнослужащих.

RT сообщил, что с завода вышли "около 300 боевиков", в том числе около 50 раненых.

Украинских военных вывозят с "Азовстали" на автобусах ФОТО: Reuters/ScanPix

Ранее в Telegram появилось заявление представителя украинского полка "Азов" о выполнении некоего приказа высшего командования. Он заявил, что приказ связан со спасением жизни бойцов, но не уточнил, в чем именно он состоит.

"Азов" также не комментировал сообщения Министерства обороны России о вывозе раненых.

"Ради спасения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказано в заявлении "Азова".

Полк также отметил, что защитники Мариуполя 82 дня перетягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться и получить большое количество вооружения от западных стран.

"Никакое оружие не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии", - сказал представитель "Азова".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что договорилось с украинской стороной о вывозе раненых украинских военных с территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - цитирует заявление министерства "Интерфакс".

В Минобороны РФ уточнили, что в районе "Азовстали" введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске в самопровозглашенной ДНР.

Украинских раненых военных привезли в Новоазовске ФОТО: Reuters/ScanPix

Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.