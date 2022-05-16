Фото ⟩ Reuters: украинских военных вывозят с "Азовстали" на автобусах

Свидетель на месте событий сообщил агентству Reuters, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными, которые в течение нескольких недель защищали эту единственную неподконтрольную российским военным часть города, пишет Русская служба BBC.
Украинские официальные источники пока не комментируют ситуацию вокруг "Азовстали".
По данным Reuters, на территории завода находилось около 600 украинских военнослужащих.
RT сообщил, что с завода вышли "около 300 боевиков", в том числе около 50 раненых.
Ранее в Telegram появилось заявление представителя украинского полка "Азов" о выполнении некоего приказа высшего командования. Он заявил, что приказ связан со спасением жизни бойцов, но не уточнил, в чем именно он состоит.
"Азов" также не комментировал сообщения Министерства обороны России о вывозе раненых.
"Ради спасения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказано в заявлении "Азова".
Полк также отметил, что защитники Мариуполя 82 дня перетягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться и получить большое количество вооружения от западных стран.
"Никакое оружие не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии", - сказал представитель "Азова".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что договорилось с украинской стороной о вывозе раненых украинских военных с территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
"16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - цитирует заявление министерства "Интерфакс".
В Минобороны РФ уточнили, что в районе "Азовстали" введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске в самопровозглашенной ДНР.
Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
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