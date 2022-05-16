Вт, 17.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Путин: расширение военной структуры НАТО может вызвать "ответную реакцию"

Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. ФОТО: Wirestock Creators/ Shutterstock

Россия не рассматривает решения Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО как угрозу, но размещение военной инфраструктуры НАТО в этих странах может вызвать ответную реакцию Москвы, заявил в понедельник, 16 мая, президент России Владимир Путин, пишет AFP.

"Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не представляет для нас прямой угрозы (...), но расширение военной инфраструктуры на этих территориях, безусловно, вызовет наш ответ", - заявил Путин, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.

Возглавляемый Москвой военный альянс объединяет шесть стран: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

Расширение НАТО он назвал проблемой, которая "создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США". Он добавил, что НАТО стало "инструментом внешней политики одной страны".

"Все это усугубляет и без того сложную обстановку в области международной безопасности", - сказал Путин.

Напомним, 15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в НАТО. 

Правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении Финляндии к НАТО. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Ожидается, что страны подадут заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе. Если у них не получится подать заявку в один день, то страны сделают это с как можно меньшим временным разрывом.

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