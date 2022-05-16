Финны уверенно победили американцев и возглавили группу

Матч между сборными Финляндии и США проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился со счётом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен, а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.

Таким образом, после трёх матчей сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу группы "В", набрав девять очков. Сборная США с 5 очками занимает третье место. В следующем матче сборная Финляндии сыграет со Швецией (18 мая), а американцы встретятся с Великобританией (19 мая).

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - США

В параллельном матче сборная Германии одержала непростую победу над Францией - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). В составе сборной Германии шайбы забросили Даниэль Фишбух, Александр Эль и Лео Пфёдерль. У французов голы на счету Александра Тексье и Уго Галле.

Для сборной Германии эта победа стала второй на турнире. Команда набрала 6 очков в трёх матчах и занимает третье место в группе "А", а французы с тремя очками занимают 6-е место. В следующем матче сборная Германии 19 мая сыграет с Данией, а Франция 18 мая встретится с Италией.

Видео: Лучшие моменты матча Германия - Франция

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.