Украинские силы в начале войны подорвали дамбу в селе Демидов, в результате чего река Ирпень затопила село и тысячи гектаров в округе.

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Считается, что это болото остановило российских солдат и танки, которые пытались занять Киев.

"Конечно, это было хорошо. Что произошло бы, если бы российские силы смогли пересечь маленькую реку и после этого направились бы в Киев?" - говорит 60-летний житель села Демидов Владимир Артемчук.

Из нескольких полей затопило почти треть. И спустя два месяца после этого жители поселка по-прежнему борются с последствиями наводнения, передвигаясь на надувных лодках и засаживая все сухие участки земли цветами и овощами. Дети используют болото как площадку для игр.

Напомним, российские войска вывезли из четырех оккупированных округов Украины примерно 400 тысяч тонн зерна, что является третью от всех запасов зерна в этих регионах, сообщил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

"У нас уже есть подтверждение, что в каждой из областей - Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская - вывезено примерно по 100 тысяч [тонн зерна]", - сказал Высоцкий.

Если Россия продолжит так действовать и будет вывозить не резервы, а зерно, которое оставили в регионах для питания до сбора нового урожая, может возникнуть угроза голода.

Руководитель военной администрации Луганской области Сергей Гайдай ранее сообщил, что оккупанты с целью устроить новый голодомор уничтожили современный элеваторный комплекс в городе Рубежное.