Главы МИД стран Балтии: будем способствовать быстрому принятию финнов и шведов в НАТО
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявляют, что будут способствовать скорейшей ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявляют, что будут способствовать скорейшей ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
В понедельник министры иностранных дел трех балтийских государств подписали совместное заявление в поддержку вступления этих стран в НАТО.
В документе, подписанном министрами, говорится, что членство Финляндии и Швеции также значительно повысит безопасность региона Балтийского моря, откроет новые перспективы для Северо-Балтийского и других форматов регионального сотрудничества в области обороны и безопасности, а также обеспечит дополнительную стратегическую ясность для всеобщего блага.
Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО было вызвано изменением ситуации с безопасностью в регионе из-за войны России в Украине.
Окончательное одобрение вступления стран может быть дано еще на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Затем 30 государств-членов должны будут ратифицировать это решение.
Москва неоднократно предупреждала Финляндию и Швецию, что их стремление вступить в НАТО будет иметь последствия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!