Главы МИД стран Балтии: будем способствовать быстрому принятию финнов и шведов в НАТО

В понедельник министры иностранных дел трех балтийских государств подписали совместное заявление в поддержку вступления этих стран в НАТО.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим давним скандинавским друзьям на пути к будущему альянсу 32 стран. Обязуемся содействовать скорейшей ратификации протоколов о присоединении, как только они будут подписаны", - говорится в заявлении.

В документе, подписанном министрами, говорится, что членство Финляндии и Швеции также значительно повысит безопасность региона Балтийского моря, откроет новые перспективы для Северо-Балтийского и других форматов регионального сотрудничества в области обороны и безопасности, а также обеспечит дополнительную стратегическую ясность для всеобщего блага.

Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО было вызвано изменением ситуации с безопасностью в регионе из-за войны России в Украине.

Окончательное одобрение вступления стран может быть дано еще на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Затем 30 государств-членов должны будут ратифицировать это решение.

Москва неоднократно предупреждала Финляндию и Швецию, что их стремление вступить в НАТО будет иметь последствия.