Выявлено 304 новых случая Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную группу от 90 до 99 лет. Он не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 170,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4033 лабораторных теста на Covid-19, 7,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 126 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 178 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5804 человека, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 826 342 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось со 189 до 198 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, выписаны 15 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 48 пациентов, из них у 40 среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.