Times: Путин, возможно, лично руководит действиями российских войск в Украине

По информации источника, как отмечает Русская служба ВВС, Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов диктовали основные передвижения российских сил в Украине.

"Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", - сказал он.

По словам военного эксперта, несмотря на заявление о том, что Герасимов якобы был отстранен от должности в результате военных неудач, он по-прежнему продолжает работу.

В российских вооруженных силах, пишет Times, полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает около 900 человек.

Однако российские БТГ были сильно потрепаны, и если Путин действительно выполняет работу комбрига, он, возможно, лично руководит подразделениями, состоящими из 700-1000 солдат, пишет газета.

Опрошенный изданием военный эксперт сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon: "Джефф Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения".

По мнению западных источников, такое ручное управление Путиным вполне могло способствовать военным неудачам России в Донбассе.