ВИДЕО ⟩ Фотограф спас от травмы боксёра, вылетевшего за пределы ринга
Фотограф спас мексиканского боксёра Жана Сальватьерре от серьёзной травмы, когда тот, нокаутированный, вывалился за пределы ринга.
Фотограф спас мексиканского боксёра Жана Сальватьерре от серьёзной травмы, когда тот, нокаутированный, вывалился за пределы ринга.
Уже в первом раунде американец Джон Рамирес отправил Сальватьерре в нокаут и тот выпал за пределы ринга. Фотограф, работавший под помостом, поймал мексиканца и не дал ему удариться головой об пол.
Мексиканец из последних сил вернулся в ринг, однако рефери не позволил ему продолжить поединок, засчитав нокаут.
SCRAPPY RAMIREZ KNOCKED HIM OUT OF THE RING 🤯#ZurdoBoesel pic.twitter.com/PTXxCtS1PQ— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2022
25-летний Рамирес стал обладателем вакантного титула чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). На его счету 10 побед в 10 поединках.
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