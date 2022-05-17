ВИДЕО ⟩ Фотограф спас от травмы боксёра, вылетевшего за пределы ринга

Уже в первом раунде американец Джон Рамирес отправил Сальватьерре в нокаут и тот выпал за пределы ринга. Фотограф, работавший под помостом, поймал мексиканца и не дал ему удариться головой об пол.

Мексиканец из последних сил вернулся в ринг, однако рефери не позволил ему продолжить поединок, засчитав нокаут.

SCRAPPY RAMIREZ KNOCKED HIM OUT OF THE RING 🤯#ZurdoBoesel pic.twitter.com/PTXxCtS1PQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2022

25-летний Рамирес стал обладателем вакантного титула чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). На его счету 10 побед в 10 поединках.