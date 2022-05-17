Вт, 17.05.2022
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ВИДЕО ⟩ Фотограф спас от травмы боксёра, вылетевшего за пределы ринга

ФОТО: скриншот видео

Фотограф спас мексиканского боксёра Жана Сальватьерре от серьёзной травмы, когда тот, нокаутированный, вывалился за пределы ринга.

Уже в первом раунде американец Джон Рамирес отправил Сальватьерре в нокаут и тот выпал за пределы ринга. Фотограф, работавший под помостом, поймал мексиканца и не дал ему удариться головой об пол.

Мексиканец из последних сил вернулся в ринг, однако рефери не позволил ему продолжить поединок, засчитав нокаут.

25-летний Рамирес стал обладателем вакантного титула чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). На его счету 10 побед в 10 поединках.

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