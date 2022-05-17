Затонувшие у острова Змеиный российские корабли на спутниковых снимках

Остров Змеиный - кусочек земли площадью в 17 гектаров в Черном море, примерно в 45 километрах от границы с Румынией. Россия пыталась захватить остров Змеиный в конце февраля, однако героическое сопротивление украинских сил сделало этот регион местом жестоких боев. Это очень наглядно видно на спутниковых снимках.

Остров Змеиный ФОТО: AP/Scanpix

Вот, например, на сделанных 12 мая спутником GeoEye-1 компании Maxar Technologies снимках острова Змеиный, похоже, запечатлено нападение вооруженных сил Украины на российский военный корабль.

"Там видны клубы дыма, которые, скорее всего, появились от ракет и боеприпасов, недавно выпущенных в направлении корабля, и видно, что корабль совершает маневры по уклонению. В части острова у затонувшего корабля, подбитого недавно, размещена баржа с тяжелым краном", - прокомментировали представители Maxar Technologies.

Остров Змеиный ФОТО: AFP/Scanpix

На снимках видны и другие корабли, в свою очередь на самом острове видны поврежденные в результате недавних нападений здания, а также несколько российских систем противовоздушной обороны.

Остров Змеиный ФОТО: AFP/Scanpix

Такие компании, как Maxar, Planet и BlackSky дают миру возможность посмотреть на нашу планету с высоты птичьего полета. Эти снимки помогают другим нациям следить за перемещением российских вооруженных сил, а также эффективно организовывать спасательные операции.