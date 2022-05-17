Затонувшие у острова Змеиный российские корабли на спутниковых снимках
На новых снимках со спутников наглядно видно, насколько суровые бои велись за небольшой, но стратегически важный остров во время нападения России на Украину.
На новых снимках со спутников наглядно видно, насколько суровые бои велись за небольшой, но стратегически важный остров во время нападения России на Украину.
Остров Змеиный - кусочек земли площадью в 17 гектаров в Черном море, примерно в 45 километрах от границы с Румынией. Россия пыталась захватить остров Змеиный в конце февраля, однако героическое сопротивление украинских сил сделало этот регион местом жестоких боев. Это очень наглядно видно на спутниковых снимках.
Вот, например, на сделанных 12 мая спутником GeoEye-1 компании Maxar Technologies снимках острова Змеиный, похоже, запечатлено нападение вооруженных сил Украины на российский военный корабль.
"Там видны клубы дыма, которые, скорее всего, появились от ракет и боеприпасов, недавно выпущенных в направлении корабля, и видно, что корабль совершает маневры по уклонению. В части острова у затонувшего корабля, подбитого недавно, размещена баржа с тяжелым краном", - прокомментировали представители Maxar Technologies.
На снимках видны и другие корабли, в свою очередь на самом острове видны поврежденные в результате недавних нападений здания, а также несколько российских систем противовоздушной обороны.
Такие компании, как Maxar, Planet и BlackSky дают миру возможность посмотреть на нашу планету с высоты птичьего полета. Эти снимки помогают другим нациям следить за перемещением российских вооруженных сил, а также эффективно организовывать спасательные операции.
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