Вт, 17.05.2022
Объект в Пардаугаве - не немой свидетель истории. Он всегда был символом советской оккупации. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
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В пятницу пройдет шествие за снос памятника в Пардаугаве. Организаторы пообещали 5000 участников

Огороженный памятник в Пардаугаве ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В шествии, которое запланировано в пятницу, 20 мая, с требованием немедленного сноса памятника советским воинам в парке Победы могут принять участие около 5000 человек, говорится в заявке, поданной организаторами мероприятия в столичное самоуправление.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Старую Ригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

Шествие пройдет под лозунгом "За избавление от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.

Как сообщили в думе,

в данный момент у самоуправления нет информации, которая бы давала основания запретить шествие, переговоры с его организаторами продолжаются.

Во время шествия могут быть введены ограничения на движение транспорта.

О шествии объявил в Twitter музыкант Ральф Эйландс, но он не является его официальным организатором - заявку на проведение шествия подало другое частное лицо.

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