В пятницу пройдет шествие за снос памятника в Пардаугаве. Организаторы пообещали 5000 участников

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Старую Ригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.
Шествие пройдет под лозунгом "За избавление от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.
в данный момент у самоуправления нет информации, которая бы давала основания запретить шествие, переговоры с его организаторами продолжаются.
Во время шествия могут быть введены ограничения на движение транспорта.
О шествии объявил в Twitter музыкант Ральф Эйландс, но он не является его официальным организатором - заявку на проведение шествия подало другое частное лицо.
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