Сборная Чехии сенсационно проиграла Австрии

В первом матче дня Дания с минимальным счётом обыграла Италию. Матч проходил в Хельсинки и завершился со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу датской сборной.

Датчане вышли вперёд на 16-й минуте встречи после гола Николая Элерса в большинстве. На 39-й минуте Алекс Петан сравнял счёт, но на 42-й минуте Матиас Бау вновь вывел Данию вперёд, установив окончательный счёт.

Ранее команды провели на чемпионате мира по два матча - итальянцы потерпели поражения от Швейцарии (2:5) и Канады (1:6), а Дания обыграла Казахстан (9:1) и уступила Швейцарии (0:6). В следующем матче сборная Италии сыграет с Францией 18 мая, а Дания 19 мая встретится с Германией.

Видео: Лучшие моменты матча Дания - Италия

Неожиданно завершился матч между сборными Чехии и Австрии. Матч проходил в Тампере на "Нокиа-Арене" и завершился победой австрийцев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

На 18-й минуте Роман Червенка открыл счёт и чехи вели вплоть до 60-й минуты встречи, пока австрийцы не выпустили шестого полевого игрока вместо голкипера. За 38 секунд до конца основного времени Брайан Леблер сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, который завершился со счётом 0:0. В серии буллитов сильнее оказались австрийцы.

Это первая победа Австрии над Чехией. Команда проиграла 17 предыдущих матчей против Чехии и Чехословакии на чемпионатах мира.

Ранее обе команды провели на турнире по два матча - Чехия обыграла Великобританию (5:1), но уступила Швеции (3:5), а Австрия проиграла Швеции (1:3) и США (2:3, ОТ). В следующем матче сборная Чехии 19 мая сыграет с Латвией, а Австрия 18 встретится с Норвегией.

Видео: Лучшие моменты матча Чехия - Австрия

Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая.