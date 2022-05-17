"Песня года" под угрозой срыва из-за дефицита украинских звезд

Музыкальный критик Павел Рудченко в интервью изданию "Абзац" сделал предположение, что музыкальный фестиваль "Песня года" может быть отменен, потому что на нем не будет популярных украинских артистов, которые так нравились людям. Например, София Ротару, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Лолита и другие.

Ранее многие из них высказались против войны или публично не поддержали режим Владимира Путина. Некоторые из них покинули РФ или стали там "нежелательными" персонами.

"Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной, против нашей страны, нашей власти, наших людей", - цитирует Рудченко портал УНИАН.

Напомним, 20 апреля портал "Известия" опубликовал список украинских звезд, которым на 50 лет запрещен въезд в Россию. Среди них Иван Дорн, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Дмитрий Комаров ("Мир наизнанку"), Антон Птушкин, Николай Серга и Андрей Бедняков ("Орел и решка"), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских (Потап и Настя), Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи"), Андрей Данилко (Верка Сердючка), Евгений Мильковский ("Нервы"), Юрий Каплан ("Валентин Стрыкало"), Алина Паш, Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний ("Время и стекло"), актриса Мила Савицкая. Известно, что в списке 31 человек.