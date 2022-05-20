Коллин Куигли - спортсменка, модель и фанатка здорового питания

Американка специализируется в беге с препятствиями на 3000 метров.

29-летняя Коллин с неба звёзд не хватала. В 2015 году она заняла 12-е место на чемпионате мира в Пекине, а спустя год стала восьмой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Наибольших успехов спортсменка добилась в США, где неоднократно поднималась на пьедестал чемпионатов Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Рождённая в Сент-Луисе (штат Миссури) спортсменка в своих интервью часто говорит о приоритете мышления и умственной силы перед физическими способностями.

"Если ты не понимаешь свое настроение, если ты не знаешь, как не паниковать, как сосредоточиться и расслабиться, то ты очень рискуешь. Вот почему я медитирую", - отмечает девушка.

Куигли так же увлечена бегом, как и здоровым питанием. После изучения диетологии в Университете штата Флорида она запустила свой сайт, где рассказывает о том, как правильно питаться. Там можно также найти подробный еженедельный рацион питания и множество вкусных рецептов.

Кроме того, фотографии девушки неоднократно украшали обложки популярных журналов, а в её биографии слово "модель" часто пишут через запятую после слова "спортсменка". Instagram спортсменки - это тренировки, тренировки и ещё раз тренировки.