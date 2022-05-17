Дарья Клишина раскрыла пол будущего ребёнка

Напомним, впервые о своей беременности Клишина сообщила в феврале. Клишина опубликовала у себя в Instagram фотографию, на которой заметен округлившийся живот, и добавила хештег mypregnancy (в переводе - "моя беременность").

Сейчас легкоатлетка опубликовала новые фотографии, в красивом облегающем платье. На фоне спортсменки можно заметить надпись "Oh Boy!" (в переводе "ой, мальчик!"). Кроме того, Клишина сопроводила фотографию хештегом #boymom (мама мальчика).

31-летняя Дарья Клишина является серебряным призёром первенства мира 2017 года и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).

Её последним крупным турниром были летние Олимпийские игры в Токио, которые оказались для неё неудачными. Клишина не смогла выйти в финал соревнований из-за травмы, полученной во время квалификации. Спортсменка была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.