Новости Латвии:

24 февраля произвело во всем мире эффект землетрясения. Международный инвестиционный банк также оказался вовлечен, когда почти все его члены в Восточной Европе решили прервать свои связи с банком. Окленду, поклоннику России с оксфордским образованием, хаос же дал возможность подняться по карьерной лестнице.

В шествии, которое запланировано в пятницу, 20 мая, с требованием немедленного сноса памятника советским воинам в парке Победы могут принять участие около 5000 человек, говорится в заявке, поданной организаторами мероприятия в столичное самоуправление. Шествие пройдет под лозунгом "За избавление от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.

Рижский окружной суд оправдал автоводителя по уголовному делу о наезде на членов семьи мэра Риги Мартиньша Стакиса. Тогда погибли его отец и дедушка. Почему приговор именно такой?

Министр инфраструктуры Украины и владельцы завода "Азовсталь" обратились к правительству Латвии с просьбой поддержать Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (DLRR). Почему?

Суд Видземского предместья Риги во вторник, 16 мая, приговорил Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Решение было вынесено на закрытом заседании суда. Фролову предъявлено обвинение по статье Уголовного закона о незаконном сборе информации и прямой ее передаче иностранной разведке. Обвиняемый собирал информацию по заданию службы разведки, сообщили в Судебной администрации.

Главное в Украине:

Свидетель на месте событий сообщил агентству Reuters, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехало около 10 автобусов с украинскими военными, которые в течение нескольких недель защищали эту единственную неподконтрольную российским военным часть города.

Государственная дума России хочет запретить обмен бойцов из украинского полка "Азов" на российских военнопленных. Как заявил во время заседания парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин, "нацистские преступники" не должны подлежать обмену на пленных россиян.

Мариуполь стал символом сопротивления Украины российским войскам. Специальный корреспондент Rus.Postimees Дмитрий Мороз поговорил с бойцом полка "Азов", который Украина и ее союзники считают героями, в то время как на российской половине их называют националистическими батальонами и навешивают другие ярлыки. Он был ранен и эвакуирован в тыл на последнем вертолете.

С тех пор, как в конце марта российские войска были отброшены от Киева, в Бучанском районе обнаружили тела более тысячи мирных жителей, многие из которых были поспешно захоронены в неглубоких могилах. Как выяснили журналисты, около 650 человек были убиты - по словам высокопоставленного полицейского, их расстреляли. Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд расследует произошедшее в детском летнем лагере, ставшем местом преступления.

На новых снимках со спутников наглядно видно, насколько суровые бои велись за небольшой, но стратегически важный остров во время нападения России на Украину.

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