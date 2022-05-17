Солнце возвращается: прогноз синоптиков на среду

Ночью ожидается переменная облачность, и лишь местами в восточных районах пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. При ясном небе температура опустится до +1...+6 градусов, местами в Курземе до 0...-1 градусов.

В среду будет дуть слабый до умеренного западный ветер, воздух прогреется до 11-16 градусов тепла, местами температура не превысит +10 градусов.

В столице ночью температура воздуха опустится до +5 градусов. Днем будет светить солнце, осадков не ожидается, воздух прогреется до +14 градусов.