Шведы разгромили Великобританию и продолжают идти без потерь

Третью победу в трёх матчах одержала сборная Швеции, которая на этот раз разгромила команду Великобритании со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде в составе сборной Швеции голами отметились Юаким Нордстрём, Антон Бенгтссон, Расмус Далин и Расмус Асплунд, который оформил дубль. На 54-й минуте Бенгтссон также оформил дубль, установив окончательный счёт.

Для шведов эта победа стала третьей на турнире - ранее они обыграли сборные Австрии (3:1) и Чехии (5:3). Великобритания, в свою очередь, уступила Чехии (1:5) и в серии буллитов проиграла Норвегии (3:4).

В следующем матче Швеция 18 мая сыграет с Финляндией, а Великобритания 19 мая встретится с командой США.

Видео: Лучшие моменты матча Швеция - Великобритания

В параллельном матче сборная Казахстана вновь потерпела поражение, на этот раз уступив команде Швейцарии. Игра проходила в Хельсинки и закончилась победой швейцарцев со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

На 24-й минуте швейцарцы открыли счёт благодаря голу Дениса Мальгина, а на 35-й Дарио Симьон увеличил преимущество своей команды. На 45-й минуте Джесси Блэкер отыграл одну шайбу, а на 56-й Фабрис Херцог вновь увеличил преимущество Швейцарии. Окончательный счёт на 58-й минуте установил Валерий Орехов, который снова сократил отставание до минимума.

Напомним, ранее Швейцария обыграла Италию (5:2) и Данию (6:0), а Казахстан проиграл Дании (1:9) и Франции (1:2). В следующем матче Швейцария 18 мая сыграет со Словакией, а Казахстан 19 мая сразится с Канадой.

Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - Казахстан

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.