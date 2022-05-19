BMW с флагом ЛНР или просто фирменная раскраска? Подробности о нашумевшем видео

Если верить комментариям в видео, этот случай произошел в пятницу, 13 мая, автор ролика утверждает, что надписи оставили украинские беженцы, хотя доказательств тому не приводит.

Видео: Надписи на автомобиле

Видео: facebook.com/Володимир Галаган

Почему?

Многие в социальных сетях выразили мнение, что причиной появления проукраинских надписей могла стать раскраска автомобиля - X5 M Performance линейки M, фирменный логотип которой состоит из голубого, синего и красного цветов. Такие же цвета используются на флаге непризнанной "Луганской Народной Республики", однако определить, точно ли причина хулиганства в этом - достаточно трудно.

Логотип BMW M ФОТО: Pixabay

Полиция

Как RUS TVNET рассказали в полиции, заявление о порче имущества было получено 13 мая, а само хулиганство могло быть совершено за день до этого. Полиция проводит проверку.

Страховые компании

Представитель страховой компании If Санита Озолиня рассказала RUS TVNET, что произошедшее должно рассматриваться, как вандализм и, при наличии у автомобиля страховки KASKO, убытки по восстановлению первоначального облика машины должны быть покрыты. Однако, как подчеркнула Озолиня, в базе данных If нет информации о подобном обращении.

Эффект от публикации

Этот случай, будь то действие рук украинских беженцев, поддерживающих Украину латвийцев, или даже провокация, очевидно может сыграть на ухудшение отношения к людям, бежавшим в Латвию от войны и еще больше усложнить их жизнь здесь.