Выявлено 164 новых случая Covid-19, скончались семь человек

Умерший входил в возрастные группы от 50 до 89 лет. Из них шесть не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 157,0 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3269 лабораторных теста на Covid-19, 5,0% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 55 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 109 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5811 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 826 506 человек в Латвии.