Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО

Послы обеих стран вручили заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который это событие назвал историческим.

Финляндия и Швеция давно отказывались от вступления в альянс, но поменяли свое мнение на фоне происходящего в Украине.

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Все страны НАТО поддерживают вступление скандинавских стран, только власти Турции выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

По данным Bloomberg, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.