Ср, 18.05.2022
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полк "Азов" об эвакуации с "Азовстали"

Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО

ФОТО: Vitalii Vodolazskyi/Shutterstock

Швеция и Финляндия в среду, 18 мая, подали заявки на вступление в НАТО.

Послы обеих стран вручили заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, который это событие назвал историческим.

Финляндия и Швеция давно отказывались от вступления в альянс, но поменяли свое мнение на фоне происходящего в Украине.

Все страны НАТО поддерживают вступление скандинавских стран, только власти Турции выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

По данным Bloomberg, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана и связанные с ней структуры террористическими организациями. Также страна рассчитывает получить новую партию истребителей F-16 и вновь попасть в программу поставок истребителей F-35.

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