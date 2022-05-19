"Айнтрахт" выиграл Лигу Европы. Первый еврокубок за 42 года!

Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в послематчевой серии пенальти "Айнтрахт" одержал победу - 5:4.

Счёт был открыт на 57-й минуте матча после гола полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо. На 69-й минуте ответный мяч забил форвард "Айнтрахта" Рафаэль Борре. В послематчевой серии пенальти единственный 11-метровый не смог реализовать полузащитник "Рейнджерс" Аарон Рэмзи.

"Айнтрахт" - третья команда в истории, взявшая Лигу Европы без поражения по ходу турнира (8 побед, 5 ничьих). До немцев это удавалось "Челси" (в 2019 году) и "Вильярреалу" (в 2021-м).

Для "Айнтрахта" это был первый финал международного клубного турнира с 1980 года, когда клуб по сумме двух встреч победил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в финале Кубка УЕФА (турнир был переименован в Лигу Европы в 2009 году).

Таким образом, "Айнтрахт" завоевал право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, немецкий клуб сыграет с "Реалом" или "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА, который состоится 10 августа в Хельсинки.