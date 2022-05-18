Гол за минуту до сирены. Франция спаслась в матче с Италией

Сборная Норвегии после неудачи в матче против Латвии (2:3) смогла реабилитироваться и одержала важную победу над Австрией. Матч проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере и завершился победой норвежцев со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голами в составе норвежской сборной отметились Андреас Мартинсен, Мартин Рёймарк, а также Матс Россели Ольсен, оформивший дубль. За австрийцев забили Доминик Хайнрих, Лукас Хаудум и Петер Шнайдер.

Благодаря этой победе норвежцы набрали 5 очков и поднялись на 4-е место в группе "В". Австрия с тремя очками занимает 7-ю строчку.

Видео: Лучшие моменты матча Норвегия - Австрия

В параллельном матче сборная Франции сумела спастись в самой концовке встречи и в овертайме вырвала победу у Италии - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Итальянцы вышли вперёд на 15-й минуте после гола Луки Фриго, который отличился в меньшинстве. Французам удалось сравнять лишь на 59-й минуте после гола Саши Трея, которому ассистировал Дамьен Флёри. Победу французам в овертайме принёс Гюго Галле.

После четырёх проведённых матчей в активе сборной Франции 5 очков и 5-е место в группе "А". У итальянцев одно очко и седьмое, предпоследнее место в группе. В следующем матче Италия 20 мая сыграет с Германией, а Франция 21 мая встретится с Данией.

Видео: Лучшие моменты матча Франция - Италия

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.