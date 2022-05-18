Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира

Матч Швеции и Финляндии проходил в Хельсинки и завершился победой шведской команды в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Шведы вышли вперёд на 12-й минуте после гола Адама Ларссона. На 24-й минуте Микко Лехтонен сравнял счёт, а через две минуты Сами Ватанену вывел финскую сборную вперёд. На 47-й минуте Йоэль Келльман сравнял счёт, а победный буллит реализовал Эмиль Бемстрём.

Таким образом, сборная Финляндии потерпела первое поражение на турнире. Ранее команда одержала победы над Норвегией (5:0), Латвией (2:1) и США (4:1). Швеция, в свою очередь, набрала 11 очков и возглавила группу "В". В следующем матче Финляндия 20 мая сыграет с Великобританией, а Швеция 21 мая встретится с США.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Швеция

В параллельном матче, который проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере, сборная Швейцарии обыграла Словакию со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голами в составе швейцарцев отметились Денис Мальгин, Доминик Эгли, Тимо Майер, Нико Хишир и Фабрис Херцог. За сборную Словакии забили Милош Роман, Юрай Слафковски и Самуэль Такач.

Отметим, что швейцарский форвард Андрес Амбюль повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира, который был установлен 31 год назад. Матч со Словакией стал для 38-летнего форварда 119-м на этих турнирах и он повторил достижение немецкого хоккеиста Удо Кисслинга.

Сборная Швейцарии с 12 очками возглавляет группу "А" и на данный момент является единственной командой, которая победила во всех четырёх матчах. Стопроцентный показатель также демонстрирует сборная Канады, которая одержала победу в первых трёх стартовых поединках.

В следующем матче Словакия 20 мая сыграет с Казахстаном, а Швейцария 21 мая встретится с Канадой.

Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - Словакия

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.