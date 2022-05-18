Чт, 19.05.2022
Соединенные Штаты будут сотрудничать с Финляндией и Швецией в противостоянии любым угрозам нашей общей безопасности. Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США

Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира

Сборная Финляндии впервые проиграла на домашнем чемпионате мира, уступив Швеции в послематчевой серии буллитов.

Матч Швеции и Финляндии проходил в Хельсинки и завершился победой шведской команды в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0).

Шведы вышли вперёд на 12-й минуте после гола Адама Ларссона. На 24-й минуте Микко Лехтонен сравнял счёт, а через две минуты Сами Ватанену вывел финскую сборную вперёд. На 47-й минуте Йоэль Келльман сравнял счёт, а победный буллит реализовал Эмиль Бемстрём.

Таким образом, сборная Финляндии потерпела первое поражение на турнире. Ранее команда одержала победы над Норвегией (5:0), Латвией (2:1) и США (4:1). Швеция, в свою очередь, набрала 11 очков и возглавила группу "В". В следующем матче Финляндия 20 мая сыграет с Великобританией, а Швеция 21 мая встретится с США.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Швеция

В параллельном матче, который проходил на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере, сборная Швейцарии обыграла Словакию со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голами в составе швейцарцев отметились Денис Мальгин, Доминик Эгли, Тимо Майер, Нико Хишир и Фабрис Херцог. За сборную Словакии забили Милош Роман, Юрай Слафковски и Самуэль Такач.

Отметим, что швейцарский форвард Андрес Амбюль повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира, который был установлен 31 год назад. Матч со Словакией стал для 38-летнего форварда 119-м на этих турнирах и он повторил достижение немецкого хоккеиста Удо Кисслинга.

Сборная Швейцарии с 12 очками возглавляет группу "А" и на данный момент является единственной командой, которая победила во всех четырёх матчах. Стопроцентный показатель также демонстрирует сборная Канады, которая одержала победу в первых трёх стартовых поединках.

В следующем матче Словакия 20 мая сыграет с Казахстаном, а Швейцария 21 мая встретится с Канадой.

Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - Словакия

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back