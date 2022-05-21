ВИДЕО ⟩ "Рига" осталась без тренера, а "Валмиера" одержала 10 побед подряд

Первую победу в текущем сезоне одержал юрмальский "Спартак", который на выезде обыграл "Супер Нову" со счётом 3:0. Голами в составе победителей отметились Олег Лайзан, Артур Остапенко и Валентин Зехов.

Напомним, на прошлой неделе руководство "Спартака" приняло решение сменить главного тренера команды и место польского специалиста Пшемыслава Лагожны занял португалец Фабиано Флора. Таким образом, после сегодняшнего матча "Супер Нова" стала единственной командой чемпионата, которая до сих пор не одержала ни одной победы (4 ничьи; 10 поражений).

Победу одержала и "Рига", которая также как и "Спартак", после предыдущего матча объявила об уходе главного тренера - свой пост покинул немецкий специалист Торстен Финк, который продолжит карьеру в другом чемпионате.

Сейчас "Рига" занята поисками нового главного тренера, а пока командой будет руководить экс-игрок сборной Латвии Кристап Бланк. Под его руководством "Рига" во вторник одержала домашнюю победу над "Даугавпилсом" - 2:0.

Счёт на 28-й минуте матча открыл Джозельфо Барнс, которому ассистировал Райвис Юрковскис. На 52-й минуте в ворота "Риги" был назначен пенальти, но Давид Акинтола не смог переиграть вратаря Нила Пуриньша. Окончательный счёт в матче на 78-й минуте установил Милош Вранянин.

Победу с минимальным счётом одержала "Лиепая", которая на своём поле оказалась сильнее "Метты" - 1:0. Единственный гол в матче был забит сразу после перерыва - на 47-й минуте Роберт Савалниекс подал угловой, а бразилец Додо головой отправил мяч в ворота.

Ещё в одном матче четверга РФШ на своём стадионе одержала уверенную победу над "Тукумсом" - 3:0. Счёт на 15-й минуте после розыгрыша углового открыл Андрей Илич, которому ассистировал Элвис Стуглис. На 35-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как Жига Липушчек грубо нарушил правила в центре поля.

Удаление не повлияло на ход встречи и всего четыре минуты спустя Альфусейни Джатта удвоил преимущество РФШ. Окончательный счёт на 52-й минуте установил Стуглис.

В заключительном матче 14-го тура "Валмиера" на своём поле одержала десятую победу подряд, обыграв "Ауду" - 2:0. Хозяева вышли вперёд на 58-й минуте после гола Раймонда Кроллиса, а четыре минуты спустя Алиун Ндойе удвоил преимущество "Валмиеры".

После 14 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют "Валмиера" и РФШ, которые набрали по 35 очков. На третьем месте с 32 очками идёт "Лиепая". Далее располагаются "Рига" (28 очков), "Ауда" (18), "Даугавпилс" (15), "Метта" (12), "Тукумс" (8), "Спартак" (5) и "Супер Нова" (4).

В 15-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 22-24 мая, "Спартак" у себя дома сыграет с "Даугавпилсом", "Метта" с "Ригой", "Супер Нова" с РФШ, "Ауда" с "Лиепаей", "Тукумс" с "Валмиерой".