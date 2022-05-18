В Риге начинается новый сезон Ghetto Games

В этом сезоне такие мероприятия, как Ghetto Fight, рэп-батл Štuka par bazaru и Ghetto Dance будут проходить во многих городах страны. Лучшие представители этих направлений из Валмиеры, Вентспилса, Алуксне, Даугавпилса, Риги, Елгавы и Резекне в рамках больших фестивалей уличного спорта и культуры будут бороться за звание лучшего в своём городе.

По традиции, в спортивном комплексе Гризинькалнса каждый вторник будут проходить этапы по уличному флорболу Ghetto Floorball, каждую среду схватки по уличному футболу Ghetto Football и по четвергам - Ghetto Basket.

Также в этом году все желающие смогут принять участия в мастер-классах по множеству видов уличного спорта и культуры. Всё будет проходить абсолютно бесплатно как очно, так и онлайн.

Самым громким мероприятием в Риге станет финал Европейской лиги по футболу 3х3 Ghetto Football Euro League 2022, куда съедутся соревноваться лучшие спортсмены из разных стран мира.

Проект полностью создан молодёжным уличным спортивным и культурным движением Ghetto Games под патронажем лидера Ghetto Football Антона Семеняка. Антон вместе с 10 другими европейскими единомышленниками планируют установить лучшие отношения между различными движениями уличного футбола, командами, игроками и создать международную лигу.

Турниры уже проходят в таких городах, как Рим, Джяково, Будапешт, Прага, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Берлин, Варшава и Вильнюс. Финал Евролиги пройдёт в Риге 8 июня, где встретятся победители турниров, самые сильные уличные футболисты Европы как в женском, так и в мужском зачёте. Общий призовой фонд в Суперфинале турнира 10 000 евро.

С 22 по 24 июля в Вентспилсе пройдёт десятый юбилейный фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games Festivāls. В Вентспилсе состоятся турниры по уличным видам спорта, международные соревнания по экстремальным видам спорта, фестиваль еды Ghetto Food festivāls, а также разные шоу-программы для всей семьи. Полная программа трехдневного фестиваля доступна на сайте фестиваля www.ggfest.com.

Ghetto Games на данный момент является крупнейшим молодёжным движением уличного спорта и культуры в Латвии и Восточной Европе, ежегодно собирающим более 8 000 участников и 300 000 зрителей в СМИ и социальных сетях. Больше информации о фестивалях и мероприятиях нового сезона доступно на официальном сайте www.ghetto.lv .

Проект реализован в рамках Национальной программы молодёжной политики Министерства образования и науки на 2021-2023 год в рамках государственного бюджетного финансирования.