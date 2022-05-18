Кариньш подписал распоряжение о демиссии Витенбергса

"Действие Национального объединения, которое с помощью ультиматума обратилось к одному из партнеров в правительстве, дестабилизировало ситуацию в коалиции, поэтому в понедельник я информировал об смене одного его министра для восстановления политического равновесия", - отметил Кариньш, напомнив, что у Национального объединения был выбор, кого из своих министров оно готово сменить.

"Мне, как руководителю правительства, ясно, что нам как государству нужно сделать - у нас есть большие вызовы в решении вопросов беженцев Украины, мы должны убедить международных партнеров, что безопасность стран Балтии должна продолжать укрепляться в рамках НАТО, мы должны продолжать и сами поддерживать Украину, и убеждать западных союзников, что необходимо продолжать оказывать поддержку Украине до ее полной победы в войне против России. Я строго руковожу и направляю правительственную работу вперед, чтобы мы вместе с партнерами могли реализовать эти важные для нашей страны вещи", - подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр призывает Национальное объединение и "Развитию/За!" по возможности быстрее выдвинуть кандидатов, которые могли бы руководить важными для государственной безопасности и народного хозяйства отраслями и правительство в это сложное время могло бы работать в полном составе.

Как сообщалось, Нацобъединение на прошлой неделе потребовало от премьер-министра Кришьяниса Кариньша отставки министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника советским воинам в парке Победы.

На этой неделе Голубева заявила, что лишилась доверия премьер-министра, поэтому уходит в отставку. Кариньш в свою очередь потребовал, чтобы из-за "попытки шантажа" со стороны Нацобъединения оставил пост министр экономики Янис Витенбергс.