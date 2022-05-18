Кариньш: украинские беженцы не останутся без помощи даже после первых 90 дней

По словам премьера, возникло определенное недопонимание по поводу поддержки украинским беженцам. Беженцы будут жить в семьях, в муниципальном жилье или снимут жилье частным образом.

Кариньш пояснил, что украинские военные беженцы будут переселены из очень дорогих для государства гостиниц, и им будет предложена возможность воспользоваться одним из трех упомянутых вариантов поддержки.

Принимающие беженцев семьи будут получать определенную поддержку от государства. Государственное финансирование на ремонт получат самоуправления для приспособления муниципальных зданий для проживания беженцев.

В свою очередь те украинские военные беженцы, которые уже нашли работу в Латвии, могут арендовать жилье на частном рынке.

Министр напомнил, что все беженцы имеют право на работу в Латвии, им доступно полное социальное страхование, обеспечено право обучать своих детей в школах за государственные деньги. Также предоставляется полное медицинское обслуживание.

Как сообщалось, Латвийский союз самоуправлений заявил, что правительство не определило объем помощи украинским беженцам по истечении 90-дневного срока, поэтому многие из них могут остаться без крова.