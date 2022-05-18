Гобземс получил письменное предупреждение за слова об отце коллеги

Дело о нарушении этики было возбуждено по заявлению Колcа, в котором он отметил, что Гобземс в дебатах Сейма высказал свое мнение о его отце, а также позволил себе другие неприемлемые утверждения. Гобземс во время дебатов в Сейме в апреле выразил мнение о том, как отец Колса попал на должность, какое вознаграждение он получил и что он участвовал "в воровстве OIK".

Гобземс на заседании комиссии извинился за свои слова, сказав, что ему не следовало говорить так резко. Депутат заявил, что так выразился, реагируя на крик Колса во время дебатов Гобземса. По словам политика, такими криками коллеги по дебатам пытались сбить его с мысли.

Комиссия по мандатам признала, что Гобземс нарушил несколько норм кодекса этики депутатов, в том числе ту, которая определяет, что депутат в публичных высказываниях должен уклоняться от слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными.

В качестве наказание комиссия решила выписать депутату предупреждение.