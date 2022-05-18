3 совета, которые помогут пережить сезон аллергии

С наступлением весны продажа безрецептурных препаратов для уменьшения симптомов аллергии в интернет-аптеке Azeta.lv по сравнению с зимним сезоном увеличилась вдвое, а 90% продаваемых лекарств составляют облегчающие симптомы аллергии безрецептурные таблетки. Специалисты аптеки дают советы, как легче пережить пору сезонной аллергии и насладиться весной.

Не путать с простудой

Сезонный насморк, также называемый сенной лихорадкой, чаще возникает весной, когда распускаются почки деревьев, и еще не зацвели первые растения. Довольно часто, особенно если сезонная аллергия возникает впервые, ее можно спутать с простудой.

"Хотя симптомы двух заболеваний очень похожи - насморк и заложенность носа, частое чихание, зуд в глазах - отличить насморк, вызванный вирусной инфекцией, от аллергического можно по определенным признакам. Основное отличие сенной лихорадки от простуды заключается в длительности заболевания. Простуда, вызванная вирусами и бактериями, обычно длится от 5 до 7 дней. В свою очередь сенная лихорадка, которая обычно вызывается пыльцой, длится до тех пор, пока есть контакт с аллергеном. Кроме того, при сенной лихорадке не характерно появление температуры", - объясняет Эгия Екабсоне, фармацевт интернет-аптеки Azeta.lv.

Фармацевт добавляет, что люди с аллергией, также могут страдать от усталости, раздражительности и плохого качества сна. В более тяжелых случаях может появиться сухой кашель или даже одышка. Однако выяснить точные причины вышеперечисленных симптомов и констатировать аллергию может только врач-аллерголог после проведения необходимых исследований.

Стараться избегать аллергенов

Тем, кто страдает сезонной аллергией, фармацевт советует избегать вызывающего заболевание аллергена - пыльцы растений. Не рекомендуется длительное время находиться на улице в ветреные дни, когда концентрация аллергенов в воздухе максимальна.

Придя домой, рекомендуется тщательно вымыть руки и лицо, лучше всего принять душ и переодеться. Эгия Екабсоне также советует помнить, что пыльца находится не только снаружи. Люди заносят ее в помещение на одежде и обуви, часть аллергенов также попадает в помещение через открытые окна. Поэтому с наступлением весны и началом цветения растений дома рекомендуется убирать пыль влажной тряпкой, а также чаще мыть и пылесосить полы.

Если у вас появился сезонный насморк, проветривайте квартиру, а на длительные прогулки на природу отправляйтесь рано утром или поздно вечером, а еще лучше после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна.

Не игнорировать симптомы

Люди довольно часто игнорируют сезонный насморк, надеясь, что он пройдет сам по себе, но аллергический ринит имеет свойство прогрессировать, а затянувшийся и непролеченный насморк может перейти в астму.

"Если во время весенней аллергии некоторые симптомы выражены особенно сильно, можно использовать препараты, которые их облегчат. Спреи от насморка, глазные капли и другие специальные средства могут помочь облегчить симптомы и пережить этот период. Антигистаминные препараты, содержащие активные вещества - лоратадин, цетиризин или клемастин, - также могут уменьшить или даже предотвратить симптомы сенной лихорадки. Стоит позаботиться о наличии безрецептурных лекарств от аллергии в аптечке и носить их с собой во время сезонной аллергии", - рекомендует Эгия Екабсоне.

Перед употреблением лекарств рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом, внимательно изучить инструкцию и использовать лекарства по назначению. Вы можете проконсультироваться с фармацевтом э-аптеки по телефону или онлайн. Если симптомы сохраняются или возникают побочные реакции, необходимо проконсультироваться с врачом.