Госконтроль: в 2021 году средства на Covid-19 выделялись почти без недостатков

В ревизии финансового отчета Минздрава отмечен неодинаковый подход к выделению финансирования больницам Риги и регионов. А именно, дополнительное финансирование больницам предоставлялось по разным принципам: для рижских крупных больниц, являющихся предприятиями с капиталом Минздрава, финансирование было вложено в основной капитал и, таким образом, стало доступно еще до закупки оборудования, а региональные больницы с капиталом самоуправлений, получили финансирование из средств на непредвиденные расходы только после приобретения инвентаря и оборудования.

Аболиня поясняет, что хотя в теории все сделано правильно, но на практике больницы в регионах сделали все возможное, чтобы вовремя увеличить свою пропускную способность, оплатив утвержденные в списках оборудование и средства, однако до 23 марта этого года несколько региональных больниц не получили возмещения некоторых понесенных в данной связи расходов. Этот пример показывает, как в кризисной ситуации из-за отсутствия сотрудничества и скоординированных действий теряется ориентация государственного управления на достижение результата.

Госконтроль также пришел к выводу, что в центрах социального ухода (ЦСУ) выплачивались неравноценные надбавки медицинскому персоналу. В ходе проверки выявлены недостатки в процессе начисления надбавок лицам, осуществлявшим уход за инфицированными Covid-19 и их контактными лицами в финансируемых государством и самоуправоениями ЦСУ: до октября 2021 года надбавки не рассчитывались в соответствии с законом и методическими рекомендациями, разработанными Министерством благосостояния, в результате чего работники не получили надбавки в предусмотренном размере.

Госконтроль проинформировал об этом Минблаг осенью 2021 года, в результате чего был произведен перерасчет и выплачены компенсации работникам.

При этом в большинстве самоуправлений сотрудники ЦСУ по-прежнему получают меньше, чем установлено законом и руководствами, а это означает, что сотрудникам государственных ЦСУ за работу с той же степенью риска выплачивается более крупное вознаграждение, что говорит о несоблюдении принципа равенства.

К аналогичным выводам Госконтроль пришел, проверив распределение средств, выделенных в 2021 году на первоочередные мероприятия, направленные на повышение ежемесячной заработной платы работников государственных ЦСУ. А именно, месячная заработная плата была увеличена только для части работников вопреки требованиям нормативных актов.

Аболиня утверждает, что это парадоксальная ситуация, потому что нехватка человеческих ресурсов в ЦСУ является долгосрочной, системной проблемой, в том числе из-за недостатков в системе оплаты труда, но при этом доступное финансирование намеренно не используется для ее решения.

В Министерстве образования и науки (МОН) выплата премий персоналу за работу во время пандемии Covid-19 в целом соответствует требованиями нормативных актов.

В числе недостатков Госконтроль упоминает различающийся подход к предоставлению единовременной поддержки в размере 300 евро, когда в ряде учебных заведений при ее распределении не был учтен разработанный МОН план индивидуальной нагрузки педагогов. В итоге были неверно распределены выплаты в размере 35 355 евро.