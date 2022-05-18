Ср, 18.05.2022
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из истории о детском лагере в Буче, который стал расстрельным подвалом

Госконтроль: в 2021 году средства на Covid-19 выделялись почти без недостатков

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ходе проведенных Государственным контролем финансовых ревизий отчетов государственных учреждений за прошлый год недостатки в процессе выделения средств на преодоление кризиса "Covid-19" были отмечены лишь в отдельных случаях.

По результатам аудиторской работы расходы проконтролированных учреждений были пересмотрены и возвращены в государственный бюджет. Госконтроль провел ревизии израсходованных средств в общем объеме 1,64 млрд евро, что составляет 85% от фактически использованного финансирования.

В ходе ревизии Госконтроль указал на ошибки в использовании финансирования Министерством здравоохранения. При этом выделенные 23,5 млн евро на койки, медицинское оборудование и дополнительное оборудование были использованы по назначению, что выяснялось путем выборочных проверок расходов на установку больничных коек и приобретение медицинского оборудования в 17 больницах. Госконтроль пришел к выводу, что на средства целевого финансирования было приобретено медицинское оборудование, указанное в утвержденных Кабинетом министров перечнях.

Член совета Госконтроля Майя Аболиня отмечает, что сами по себе койки менее ценны, чем оборудование, которым они оснащены, особенно в отделениях интенсивной терапии, а технические требования к необходимому оборудованию различаются в каждой больнице. Кроме того, для установки кроватей были использованы имеющиеся запасы, дополнительно закупались только необходимые комплектующие. Поэтому определить среднюю цену одной кровати невозможно. В целом "план по койкам" даже перевыполнен: на конец года обеспечена 1661 койка вместо запланированных 1444.

В ревизии финансового отчета Минздрава отмечен неодинаковый подход к выделению финансирования больницам Риги и регионов. А именно, дополнительное финансирование больницам предоставлялось по разным принципам: для рижских крупных больниц, являющихся предприятиями с капиталом Минздрава, финансирование было вложено в основной капитал и, таким образом, стало доступно еще до закупки оборудования, а региональные больницы с капиталом самоуправлений, получили финансирование из средств на непредвиденные расходы только после приобретения инвентаря и оборудования.

Аболиня поясняет, что хотя в теории все сделано правильно, но на практике больницы в регионах сделали все возможное, чтобы вовремя увеличить свою пропускную способность, оплатив утвержденные в списках оборудование и средства, однако до 23 марта этого года несколько региональных больниц не получили возмещения некоторых понесенных в данной связи расходов. Этот пример показывает, как в кризисной ситуации из-за отсутствия сотрудничества и скоординированных действий теряется ориентация государственного управления на достижение результата.

Госконтроль также пришел к выводу, что в центрах социального ухода (ЦСУ) выплачивались неравноценные надбавки медицинскому персоналу. В ходе проверки выявлены недостатки в процессе начисления надбавок лицам, осуществлявшим уход за инфицированными Covid-19 и их контактными лицами в финансируемых государством и самоуправоениями ЦСУ: до октября 2021 года надбавки не рассчитывались в соответствии с законом и методическими рекомендациями, разработанными Министерством благосостояния, в результате чего работники не получили надбавки в предусмотренном размере.

Госконтроль проинформировал об этом Минблаг осенью 2021 года, в результате чего был произведен перерасчет и выплачены компенсации работникам.

При этом в большинстве самоуправлений сотрудники ЦСУ по-прежнему получают меньше, чем установлено законом и руководствами, а это означает, что сотрудникам государственных ЦСУ за работу с той же степенью риска выплачивается более крупное вознаграждение, что говорит о несоблюдении принципа равенства.

К аналогичным выводам Госконтроль пришел, проверив распределение средств, выделенных в 2021 году на первоочередные мероприятия, направленные на повышение ежемесячной заработной платы работников государственных ЦСУ. А именно, месячная заработная плата была увеличена только для части работников вопреки требованиям нормативных актов.

Аболиня утверждает, что это парадоксальная ситуация, потому что нехватка человеческих ресурсов в ЦСУ является долгосрочной, системной проблемой, в том числе из-за недостатков в системе оплаты труда, но при этом доступное финансирование намеренно не используется для ее решения.

В Министерстве образования и науки (МОН) выплата премий персоналу за работу во время пандемии Covid-19 в целом соответствует требованиями нормативных актов.

В числе недостатков Госконтроль упоминает различающийся подход к предоставлению единовременной поддержки в размере 300 евро, когда в ряде учебных заведений при ее распределении не был учтен разработанный МОН план индивидуальной нагрузки педагогов. В итоге были неверно распределены выплаты в размере 35 355 евро.

Что касается использования Министерством экономики финансирования на преодоление последствий кризиса Covid-19 в прошлом году, то Госконтроль констатировал, что в начале пандемии поддержка для преодоления кризиса была направлена предприятиям сферы туризма и экспортным компаниям, а в период второй волны - торговым и спортивным центрам. Согласно сделанным выводам, средства были выплачены в соответствии с нормами, однако предоставление поддержки продолжается и в 2022 году.

Наиболее важный вывод Госконтроля о том, что были неверны первоначальные оценки размера необходимого финансирования в 2021 году или потенциальной заинтересованности владельцев торговых центров и их соответствия критериям для получения поддержки. Объем реально выплаченного им финансирования составил лишь 39% от общей суммы доступных средств (20 млн евро).

Что касается спортивных центров, то в 2021 году израсходовано 80% от общего доступного объема финансирования в размере 8 млн евро.

Для преодоления вызванного Covid-19 кризиса Служба государственных доходов в прошлом году выплатила 681,7 млн евро на поддержку, в том числе 513,1 млн евро на оборотный капитал, 135,9 млн евро пособий за простой и 32,7 млн евро на субсидирование заработной платы.

Госконтроль не выявил существенных несоответствий в обосновании суммы запрашиваемого финансирования и предоставления поддержки, но отметил два факта в отношении поддержки на оборотные средства. Во-первых, в то время, когда право на помощь имели компании из всех отраслей, нельзя исключить, что ею воспользовались и компании, чей оборот не был напрямую связан с распространением Covid-19. Во-вторых, в ряде случаев не применялся последовательный подход в процессе оценки статуса претендовавших на получение поддержки компаний, но указанные Госконтролем недостатки не влияют на решение о предоставлении помощи.

Результаты финансовых ревизий направлены спикеру Сейма, председателю комиссии Сейма по государственным расходам и ревизии и премьер-министру.

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